Alash Pride проведет два турнира за два дня

Казахстанская лига Alash Pride проведет два турнира по ММА за два дня в Шымкенте.

28 января пройдёт пройдёт турнир Alash Pride 81, в рамках которого выступят молодые проспекты, а на следующий день пройдёт турнир Alash Pride 80, в главном бою которого в октагон вернётся Каршыга Даутбек.

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