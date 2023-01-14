Нурбек Карабала о женском ММА: «Шевченко для Кыргызстана сделала больше, чем 3-4 министра. Может и от нас выйти какая-нибудь девчонка»

Президент лиги NAIZA о развитии женского ММА в Казахстане:

«У нас есть чемпионка Карыгина из России, дерется Шавката Рахмонова – Сора. В целом подписано около 15 девчонок. У нас три весовых категории. Раньше мы не проводили женские бои, но когда я увидел Валентину Шевченко, мое мнение поменялось. Посмотрите на ее защиту титула, как ее любит Кыргызстан, ее везде встречают, когда она приезжает домой, какой она толчок дала для развития ММА у себя на родине. В Кыргызстане есть зал UFC GYM, у нас такого нет. В плане рекламы Кыргызстана, развития медийности страны выход Шевченко можно сравнить с влиянием Хабиба на Дагестан. Думаю, что они сделали для своей страны больше, чем 3-4 министра. Оттуда у меня тоже вышла идея, что от нас может тоже выйти какая-нибудь девчонка способная на конкуренцию на высоком уровне, все-таки в женских дивизионах конкуренция меньше».

Карыгина выйграла титул в бою с Дильшодой Умаровой, а уже в феврале проведет первую защиту.

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