Ислам Махачев посетил Казахстан

Чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев приехал в Казахстан на турнир промоушна Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

В инстаграм-странице было опубликовано видео с Нурмагомедовым и Махачевым на турнире Eagle FC 51, который в данный момент проходит в Атырау. Хабиб прибыл в Казахстан до турнира, но информации о приезде Махачева на турнир не было.

Отметим, что главным событием вечера должен был стать титульный бой в среднем весе между казахстанцем Дауреном Ермековым и таджикистанцем Фаридуном Одиловым, но последний не сумел уложиться в вес и был лишен титула, а поединок отменен. Позже появилась информация, что Ермеков стал новым чемпионом лиги.

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