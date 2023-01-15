Менеджер Елеусинова: «Мы же не сумасшедшие, чтобы отказываться от хороших гонораров»

Зия Алиев, менеджер казахстанского боксера Данияра Елеусинова, ответил на претензии своего подопечного. Ранее боксер заявил, что именно из-за менеджеров он расторг контракт с промоутером Эдди Хирном, главой Matchroom Boxing.

«Я не отказывался от контракта, я просто его изначально не видел. Менеджеры просто отказались без моего ведома…», – заявил боксер. В свою очередь, Алиев следующим образом прокомментировал инцидент:

«С чего зарабатывает менеджер? «С процентов от гонораров бойца. Соответственно, мы же не сумасшедшие, чтобы отказываться от хороших гонораров. Значит, в контракте есть свои минусы, которые промоутер не хотел менять. И, в конце концов, если он им так сильно нужен был бы, они сделали бы все, чтобы этот контракт был заключен. Контракт просмотрели три юриста и еще несколько экспертов со стажем по 30 лет в профи-боксе. Повторюсь, менеджер зарабатывает с гонораров бойца, если все реально было идеально с контрактом, никто с ума не сошел еще, чтобы отказываться от выгодного контракта», – сказал Алиев.

Напомним, ранее Елеусинов обвинил менеджеров в простое. За два года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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