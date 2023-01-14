Данияр Елеусинов о менеджерах: «Это у меня с ними рабский контракт»

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов прокомментировал ситуацию со своими менеджерами и промоутерской компанией Matchroom.

«Я не отказывался от контракта, я просто его изначально не видел. Менеджеры просто отказались без моего ведома. Увидел через полтора года, когда контракт уже был неактуален. Юридический рабский контракт они говорили. Это у меня с ними рабский контракт (с менеджерами). Там были хорошие большие суммы. Это все же намного лучше, чем сидеть без боя целых два года…Как вы думаете ?!», – сказал Елеусинов.

Напомним, ранее Елеусинов обвинил менеджеров в простое. За два года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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