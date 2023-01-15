Боб Арум: «Алимханулы может держать пост и тренироваться, а для Бетербиева это проблема»
Известный американский промоутер Боб Арум оценил возможное влияние священного для мусульман месяца Рамадана на подготовку, поставив в пример казахстанского боксера Жанибека Алимханулы.
«Я придерживаюсь своей религии, но понимаю, что нужно принимать во внимание то, что мусульмане весь день соблюдают пост в течение месяца. Для Жанибека Алимханулы, который является мусульманином, это не проблема. Жанибек соблюдает пост, а затем ест и может тренироваться, поэтому он ничего не теряет. Но для Артура Бетербиева это проблема. Он говорит, что если постится, а потом ест, то не может тренироваться должным образом.
Так что все это индивидуально и зависит от религиозных ограничений, от того, могут ли справиться с ними бойцы и продолжать тренироваться. Многие из них действительно не могут. И я это понимаю. Если ты постишься весь день, то когда ты пойдешь в зал?» — сказал Арум сайту BoxingScene.com.
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