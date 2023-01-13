Промоутер Юбенка: «Бой с Головкиным – это то, чего Крис по-настоящему хочет»

Промоутер Калле Зауэрланд, сотрудничающий с британским боксером Крисом Юбенком-младшим, назвал главную цель своего подопечного на 2023 год.

– Бой с Головкиным это то, чего Крис по-настоящему хочет. Я не в курсе последних новостей. Слышал, что GGG должен провести обязательную защиту в поединке с Фалькао, но пока что этот бой не объявлен. Не знаю, что происходит со стороны GGG, но мы не забегаем вперед 21 января. После этого Юбенк хочет вернуться в мае, и у него будет много различных вариантов. Один из них - бой с Билли Джо Сондерсом. Я слышал, он хочет сделать камбэк. Люди уже давно говорят об этом поединке. Было бы интересно его устроить. Есть и много других интересных идей и перспектив, - сказал Зауэрланд в интервью Boxing UK.

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