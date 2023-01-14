Промоутер Головкина Леффлер: «Забавно, что в 41 год боксеры стали бросать Геннадию вызова»

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадия Головкина Том Леффлер в интервью Sky Sports прокомментировал большой интерес боксеров к бою с GGG.

«Сейчас гораздо проще устраивать бои, чем когда он впервые появился на HBO, и спортсмены буквально бросали к его ногам свои титулы, титулы чемпиона мира. Это было беспрецедентно – освобождать титулы чемпиона мира, чтобы не драться с ним, когда он был в статусе обязательного претендента.

Забавно, когда Геннадию скоро исполнится 41 год, они вдруг бросают ему вызова. Но он не потерял свою силу удара, будьте в этом уверены», – отметил функционер, намекая в том числе на британца Криса Юбенка-младшего, отказавшегося от боя с Головкиным в 2016 году.

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