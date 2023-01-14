Президент NAIZA о перспективах Алиби Идриса в UFC: «Он не будет там худшим»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала оценил перспективы чемпиона лиги в налегчайшем весе Алиби Идриса в случае перехода в UFC:

«Я был на турнирах UFC, я видел бойцов, которые дерутся там в прилимах. Думаю, что Алиби Идрис придет в UFC и не будет там худшим. Понятно, что о топ-15 пока говорить рано, но в топ-30, думаю он может быть там точно»

Алиби на данный момент является доминирующим чемпионом лиги в наилегчайшем весе, проведя две успешные защиты своего пояса.

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