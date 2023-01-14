Нурбек Карабала назвал сумму затрат на один ивент: «Сумма порядка от 70 миллионов»

В подкасте Еsquire президент лиги NAIZA озвучил затраты на проведение одного ивента:

«Все зависит от того, где и как ты проводишь. В Алматы, к примеру затраты порядка от 70 миллионов, с учетом того, что где-то 22 из них – это гонорарный фонд. Это скажем так не самый топ ивент»

Первым в 2023 году турнир лиги пройдет в феврале в Алматы, главным боем станет титульное противостояние Николая Самусева и Сайфуллы Джабраилова.

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