Поединок Шарипов – Хейбати под угрозой срыва

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Мохаммед Хейбати Нурберген Шарипов Спорт Казахстана

Казахстанская лига Mergen FC анонсировала поединок экс-бойца АСА Нурбергена Шарипова и Мохаммеда «Перса» Хейбати.

Однако, сегодня, в телеграм-канале Игоря Лазорина (Игорь Как дела) вышло видео, где Хейбати заявил о завершении спортивной карьере.

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