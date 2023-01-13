Поединок Шарипов – Хейбати под угрозой срыва

Казахстанская лига Mergen FC анонсировала поединок экс-бойца АСА Нурбергена Шарипова и Мохаммеда «Перса» Хейбати.

Однако, сегодня, в телеграм-канале Игоря Лазорина (Игорь Как дела) вышло видео, где Хейбати заявил о завершении спортивной карьере.

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