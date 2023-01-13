Тренер Копылова и Минеева бросил вызов Резникову. Артем ответил

Расул Магомедалиев, который работает с бойцами ММА Романом Копыловым, Владимиром Минеевым, Шарой Буллет, Андреем Кошкиным и другими, в интервью sport24 бросил вызов Артему Резникову:

«В следующий раз жалеть не буду, просто Артему очень сильно повезло, Кошкин взял и подарил ему победу. Для Андрея он не соперник, когда Кошкин дважды попал локтем, Резников считал лампочки на потолке. Если они встретятся еще раз, Кошкин с ним разберется, он вообще не устал за бой. У Артема это коронка, но у меня это тоже коронка в зале. Могу побороться с ним, принципиально, кто кому сделает «Север-Юг». Если он примет вызов. А так конечно Артем хороший парень. Посмотрим, сможет ли он сделать прием Эдуарду Вартаняну. Но я его по любому задушу».

Резников ответил на своей странице в Инстаграм: «Посмотрел, улыбнуло. Думаю, мои комментарии здесь излишни»

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