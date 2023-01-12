Сергей Морозов: «Дастана Амангельды сильно недооценивали. Пришло его время забрать пояс»
Боец UFC Сергей Морозов прокомментировал предстоящий финал гран-при лиги NAIZA в легчайшем весе между Дастаном Амангельды (5-0) и Султаном Жолдашбеком (17-2).
– У Дастана все шансы есть победить. Он мотивирован на этот бой. Пришло его время. Его в лиге недооценивали сильно. Сейчас он попал в топ-10, последние два боя он провел уверенно, прошел сильных соперников. Я надеюсь, он заберет пояс, – сказал Морозов.
Финальный бой пройдет 25 февраля на турнире NAIZA 49.
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