Матчмейкер NAIZA о финале командного гран-при: «Думаю, что победит Tobet Top Team»

Матчмейкер NAIZA Мырза Еркинбеков в интервью NAIZADAI дал прогноз на финал командного гран-при лиги, в котором встретятся команды Tobet Top Team и DAR Team:

«Думаю, что Tobet Top Team выиграет финал Гран-при. Счет будет 4:1 или 3:2».

За Tobet Top Team в финале выступят Кошен Аканов, Жасулан Акимжан, Елжан Гасанов, Самандар Рузматов, Юрий Титоренко.

За DAR Team выступят Абу Нурболат, Улан Тамгабаев, Саид Агаев, Намик Нефталиев. И имя еще одного бойца будет известно в ближайшее время.

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