Экс-главный тренер сборной Казахстана по боксу: «Написал заявление по собственному желанию и ушел»

Бывший главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал о причинах ухода из команды.

«Решение покинуть команду принял в декабре, сразу же после чемпионата Казахстана, который прошел в Павлодаре. С лета прошлого года меня беспокоило состояние здоровья. Много времени отнимало лечение. Именно поэтому я решил покинуть сборную, несмотря на то, что результаты на международной арене были хорошими.

Написал заявление по собственному желанию и ушел. Желаю нашим боксерам успехов в дальнейшем», – сказал Сатжанов.

Напомним, в начале текущего года стало известно о возвращении Мырзагали Айтжанова на пост главного тренера сборной Казахстана.

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