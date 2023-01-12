Бекман Сойлыбаев о единственном поражении в карьере: «Этот бой подвернулся после четырехлетнего простоя»

Известный казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев (14-1, 5 КО) рассказал об единственном поражений в карьере.

– Один раз в карьере ты потерпел поражение. Что произошло?

– Этот бой подвернулся после четырехлетнего простоя неожиданно, появилось предложение в Дубае. Все время нам говорили, что вот скоро будет бой и когда остался месяц нам дали дату и уже не могли отказаться. Я сам не думаю, что проиграл. После четырех лет, конечно, было нелегко.

– Как ты принял это поражение?

– Непросто было для меня. После стольких усилий.. Конечно, я не ехал с мыслью проиграть, но судьи так решили.

Экс-чемпион WBC Сойлыбаев в 2021-м встретился в Дубае с непобежденным мексиканцем Рамира Сесеной и потерпел поражение раздельным решением судей.

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