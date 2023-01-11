Рой Джонс: «Крис Юбэнк позвал меня, чтобы подготовиться к таким именам, как Головкин и Канело»
Бывший чемпион в четырех весовых категориях Рой Джонс, который тренирует Криса Юбенка-младшего (32-2, 23 КО), поделился мнением о потенциальном поединке его подопечного с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).
– Крис пригласил меня не для того, чтобы я помог ему победить Лиама Уильямса или Лиама Смита – он и так их победит. Он пригласил меня, чтобы помочь ему лучше подготовиться к таким именам, как Головкин и Канело. Он смотрит в будущее, на большие бои, где он знает, что ему понадобится больше, чем просто взрываться комбинациями, которые не сработают против таких крупных парней, как Канело или GGG, – сказал Джонс.
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