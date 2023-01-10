Непобежденные боксеры из Казахстана Мейирим Нурсултанов и Нурсултан Аманжолов проведут бой в Южной Корее

Японская промоутерская компания Treasure Boxing Promotions анонсировала вечер профессионального бокса в Южной Корее, участниками которого станут двое представителей Казахстана.

Мероприятие запланировано на апрель. В рамках шоу в отдельных поединках на ринг выйдут чемпион WBO International в среднем весе Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) и супертяж Нурсултан Аманжолов (4-0, 3 КО). Имена их соперников пока не объявлены.

Мейирим Нурсултанов свой последний на сегодняшний день бой провел в октябре в Люблине (Польша), в нем он одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом (31-5-1, 17 КО).

Что касается Нурсултана Аманжолова, то его предыдущий официальный поединок датирован февралем - тогда в Алматы он техническим нокаутом в третьем раунде победил украинца Семена Пахомова (2-17, 2 КО).

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