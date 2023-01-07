Казахстанский промоушен кулачных боев Nomad Fighting опубликовал кард боев
Первый казахстанский промоушен кулачных боев лига Nomad Fighting Championship опубликовал кард боев турнира, который состоится вечером 8 января.
В рамках ивента состоится пять поединков:
1) Кайратбек Жарекеев vs Муртазо «Самурай» Хакимов
2) Бейбарыс «Жумабай» Жолдасбеков vs Бек «Кубо» Тайтолеуов
3) Алихан «Алеша» Батыргалиев vs Ильяс «Bad boy» Садыков
4) Курбоншо Жамолов vs Темирлан Байгабатов
5) Мухит «Муха» Кошербай vs Ербол «Қазақ» Султанбай
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