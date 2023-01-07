Жанкош Тураров о критике: «Это не просто драка на улице, где можно пойти и подраться»

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Интерконтинентальный чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе 32-летний казахстанский боксер Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) ответил на критику своей карьеры.

– До боя с Луисом Энрике Ромеро фанаты разное говорили о том, что тебе нужно заканчивать или поменять сферу деятельности. Что ты можешь им ответить?

– Ну, мы же не в игры играем здесь. Это не просто драка на улице, где можно пойти и подраться. Это большой спорт, где есть менеджеры, промоутеры, переговоры с соперниками. Всякое бывает и бывало. Где-то не можешь договориться с менеджерами, промоутерами или со всеми договорился, но соперник не соглашается. Тут есть такие моменты. Если бы от меня зависело, то я бы боксировал каждые два-три месяца. А так-то я всегда готов.

В декабре Тураров нокаутировал Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) в седьмом раунде, завоевав вакантный второстепенный пояс IBO Inter-Continental.

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