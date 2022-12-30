Артем Резников о планах после гран-при АСА: «Уже есть предложение Bellator, но подожду предложений»

Казахстанский боец АСА Артем Резников поделился своими дальнейшими планами на будущее после гран-при в легком весе:

«После гран-при я подожду предложения АСА, посмотрим какое оно будет. У меня уже есть предложение Bellator, и оно очень хорошее. Если выиграю гран-при, оно может стать еще лучше. Я подожду, может быть, получится в UFC. Мне 30 лет, я хочу выступать зарубежом. Мне еще 6–7 лет максимум, и я хочу выжать из этого спорта все, хочу драться»

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