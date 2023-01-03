Серхио Мартинес: «Когда устаю, говорю себе, что Головкин готовится меня убить»

47-летний аргентинский боксер Серхио Мартинес (56-3-2, 31 КО), занимающий третье место в рейтинге WBA, снова заявил о желании выйти в ринг с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

– Опасность Головкина питает меня. Это помогает мне мотивироваться. В тот день, когда устаю, я говорю себе: «Нет, Головкин готовится убить тебя. Иди тренируйся». И я буду тренироваться. Для меня время поджимает, часы идут быстрее – в феврале мне будет 48 лет, но и Головкин тоже не пацан – ему будет 41 год, – говорит Мартинес.

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