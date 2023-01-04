Ангелина Лукас помогла бездомным животным. Боксерша желает открыть приют для собак

Чемпионка мира по версии UBO из Казахстана Ангелина Лукас в соцсетях рассказала о помощи бездомным животным.

«Новый год – чудесный праздник, пора исполнений желаний, реальных желаний, обыкновенных человеческих желаний! Я с детства люблю животных, особенно собак, и тема, связанная с ними, для меня очень близка. Не зря есть такие слова: собака друг человека. Сколько бывало случаев, когда собака спасала жизни людей, детей, вытаскивала их с воды или предупреждала хозяина о пожаре и много разных других случаев. Рядом с животными дети вырастают добрыми, отзывчивыми и понимающими чужую боль. Я призываю всех любить животных, относиться к ним с душой и пониманием. У них ведь чистые искренние глаза, они не умеют предавать, в отличии от многих людей.

Давайте творить добро и не только в новогодние праздники, а просто так. Я когда-то в детстве смотрела мультфильм, в котором персонаж дарил другому букет и когда у него спрашивали, за что ты мне даришь букет, у меня нет сегодня дня рождения, а тот ему отвечал: «Просто так!»

Давайте творить добро просто так, не будем ждать от этого отдачи, будем творить добро, чтобы каждый почувствовал, что этот мир будет спасен нашими с вами добрыми делами.

Одна девушка из Алматы попросила будку для бездомных собак, за которыми ухаживает. Она живет в квартире, а за собаками ухаживает на улице, и чтобы собаки не промокли, она делает им картонные домики, которые намокают и пропадают, а она делает их снова и снова. Она загадала свое желание – большую будку для своих собак. И я как человек, любящий животных, желающий в будущем создать свой приют для собак, не могла обойти эту просьбу стороной. Сегодня эта будка для собак отправляется в Алматы, и пусть эти собаки почувствуют тепло и крышу над головой, почувствуют человеческую любовь, что не так все плохо и есть еще добрые люди, как эта девочка, как я и как многие другие в этом мире.

Все-таки доброта и красота должны спасать этот мир!» – рассказала Лукас.

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