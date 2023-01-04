Даурен Абаев освобожден от должности министра культуры и спорта.

«Указом Главы государства Абаев Даурен Аскербекович освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан», – говорится в указе президента Казахстана.

Новым министром стал тридцатидвухлетний Асхат Оралов, до назначениия занимавший пост исполнительного секретаря партии «Amanat».

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