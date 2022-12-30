Артем Резников о проведении турнира АСА в Алматы: «Уверен на 100%, что в Алматы все билеты раскупят»

Казахстанец Артем Резников высказался о проведении финала гран-при АСА в Казахстане:

«АСА было бы выгодно провести турнир в Алматы. Вы видели, что даже в Москве на турнире было много народа, но трибуны не были забиты полностью. Я уверен на 100%, что в Алматы все билеты раскупят, и это им выгодно, им нужно»

Ориентировочная дата финала Резников – Вартанян май-июнь 2023 года.

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