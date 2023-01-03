Артем Резников о болезни перед боем с Кошкиным: «Если бы не был уверен, что удосрочу, снялся бы с боя»

Казахстанский боец Артем Резников на полуфинал гран-при АСА против Андрея Кошкина выходил с температурой и болея, о чем он рассказал в интервью ММА Вестнику:

«Я заболел и ночь перед боем не спал, в три утра проснулся, через полчаса снова проснулся. Мне плохо – голова болит, горло, нос заложены. Днем вроде неплохо, а потом все хуже и хуже. Утреннюю тренировку провел, но усталость нахлынула. Перед боем начал потеть, накрыло. Я знал, что удосрочу его, если бы не был в этом уверен, то снялся бы с боя. Я знал, что он плохо защищается, не встает, легко буду обходить гард, поэтому знал, что я ему сделаю «север-юг». Если бы такое состояние было с Рамосом, я бы не вышел на бой».

Резников финишировал Кошкина и вышел в финал гран-при, где встретится с Эдуардом Вартаняном.

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