Дамир Исмагулов объявил о завершении карьеры

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 Боец UFC Дамир «Казах» Исмагулов на своей странице в Инстаграм объявил о завершении спортивной карьеры:

«К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие, момент который останется в памяти . Всех обнял!»

Исмагулов последний бой провел против Армана Царукяна, проиграв единогласным решением.

 
 
 
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Публикация от Дамир “Qazaq” Исмагулов (@ismagulov_damir)

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1 комментарий

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Azamat Abdukadyroff
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