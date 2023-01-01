Дамир Исмагулов объявил о завершении карьеры

Боец UFC Дамир «Казах» Исмагулов на своей странице в Инстаграм объявил о завершении спортивной карьеры:

«К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие, момент который останется в памяти . Всех обнял!»

Исмагулов последний бой провел против Армана Царукяна, проиграв единогласным решением.