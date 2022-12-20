Стали известны подробности нового контракта Исмагулова с UFC

Российский журналист Игорь Лазорин в своем телеграмм канале озвучил подробности о будущем Дамира Исмагулова в UFC:

«Менеджер Исмагулова ведёт переговоры о новом контракте с UFC. Весь вопрос в суммах».

Дамир свой последний 6 бой по контракту проиграл Арману Царукяну, и теперь идет на рекорде 5-1 в UFC.

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