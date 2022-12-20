Стало известно место Исмагулова в рейтинге UFC после первого поражения в лиге

UFC после проведения последнего турнира 2022 года в Вегасе представил обновленную версию рейтинга бойцов.

Дамир Исмагулов, не смотря на поражение в бою против Армана Царукяна, сохранил за собой 12-е место в рейтинге легкого веса.

Это поражение стало первым при пяти победах Исмагулова в UFC.

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