UFC предложили Жумагулову новый контракт

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UFC предлагает новый контракт Жалгасу Жумагулову, об этом сообщил Игорь Лазорин в своем телеграмм канале.

У Жалгаса одна победа и пять поражений в лиге. Но как минимум два поражения – спорные.

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