UFC предложили Жумагулову новый контракт

UFC предлагает новый контракт Жалгасу Жумагулову, об этом сообщил Игорь Лазорин в своем телеграмм канале.

У Жалгаса одна победа и пять поражений в лиге. Но как минимум два поражения – спорные.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии