Тагир Уланбеков о Жумагулове: «Пока у него не складывается в UFC, но я ему желаю только всего хорошего»

Рейтинговый боец UFC Тагир Уланбеков в интервью «Вестник ММА» поделился мнением о Жалгасе Жумагулове:

«У меня не получилось посмотреть бой Жалгаса, в это же время я был с Усманом, помогал гонять ему вес. Пока у Жалгаса не складывается в UFC, но я ему желаю только всего хорошего в жизни. Он достойный парень, у нас с ним хорошие отношения. Я слышал, что Жалгас выглядел лучше в последнем бою, судьи не так оценили».

Уланбеков и Жумагулов дрались в 2018 году за титул лиги Fight Night, победу раздельным решением одержал казахстанец.

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