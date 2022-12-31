Рахмонову предложили бой с Кевином Ли

Бывший боец смешанных единоборств и известный аналитик Чейл Соннен рассказал, как американец Кевин Ли может получить возможность вернуться в UFC.

По словам Соннена, Кевину нужно предложить свою кандидатуру в качестве соперника непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову.

«Если Кевин Ли готов пойти туда и сразится с Рахмоновым, пока никто другой не хочет, то тогда есть шанс. Я надеюсь, он рассмотрит эту возможность. Я считаю, это интересным предложением. Я не знаю, можно ли придумать идею получше.

Через несколько недель пройдет турнир, и я сомневаюсь, что Рахмонов останется в списке. Просто я не могу предположить, кто из бойцов согласится вмешаться и подраться с Рахмоновым с таким уведомлением», – сказал Соннен.

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