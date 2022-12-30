Тренер Рахмонова о следующем бое Шавката: «Сомневаюсь, что кто-то из топов согласится»

Тренер DAR Team Pro, частью которого является боец UFC Шавкат Рахмонов, Азиз Разыев в интервью NAIZADAI поделился мыслями о бое казахстанского бойца в январе:

«Честно говоря, я сомневаюсь, что за такой короткий срок кто-то из топов согласится. Скорее всего попросят выйти в промежуточном весе. Сейчас мы должны смотреть, какого соперника дают, потому что мы готовились стилистически под определенного соперника. Будем ждать новостей от UFC»

У Шавката 15 января должен был состояться бой с Джеффом Нилом, но американец снялся с поединка.

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