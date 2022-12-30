Нил прокомментировал отмену боя с Рахмоновым: «Ищу возможность перенести бой с Шавкатом»

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Американец Джефф Нил в твиттере прокомментировал отмену боя с Шавкатом Рахмоновым:

«Поединок отменен, народ. Ищу возможность перенести бой с Шавкатом на чуть позднюю дату. Никто никого не боится»

Бой был отменён из-за травмы Нила.

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