Бибисара Асаубаева: «Я счастлива, что чемпионат мира по шахматам прошел в моей родной стране, в Казахстане, и я оставила «золото» дома!»

18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева прокомментировала свою победу на чемпионате мира по блицу в Алматы.

Казахстанка во второй раз подряд стала чемпионкой мира.

«Золотой дубль. Говорят, второй раз в одну реку не войдешь. Но то река, а это — чемпионат мира по шахматам. Да еще и в моем родном Казахстане. ⠀ Ответственность колоссальная: защитить чемпионство и второй раз подряд стать чемпионкой мира по блицу среди женщин. Но я справилась. В этот раз цифра 13 оказалась победной. Именно столько очков я набрала на блице и заняла первое место. ⠀ Меня часто спрашивают: «Что главное в победе?». Скажу откровенно: Все. Начиная от подготовки, психологического настроя, заканчивая поддержкой родных, близких и болельщиков. ⠀ В этот раз подготовка была будто перед полетом в космос. Мама организовала сборы с лучшими тренерами. Я готовилась усиленно каждый день... и заболела. ⠀ Все дни рапида сильно температурила. Расстроилась. Но мама нашла нужные слова поддержки: «Сара, у тебя все получится в блице!». Так и вышло. Интересная закономерность: как мама говорит, так и происходит. ⠀ И вот заветная медаль! Я счастлива, что чемпионат мира по шахматам прошел в моей родной стране, в Казахстане, и я оставила «золото» дома! Свою победу я посвящаю своей маме Лиане и своему отцу Муслиму. Это они вложили в меня все силы. ⠀ А также выражаю огромную благодарность всем, кто верил в меня. Всем казахстанцам, шахматистам, болельщикам, кто все эти дни поддерживал, вселял уверенность, настраивал на победу. Ценю и дорожу вами! Без вашей поддержки было бы тяжело. ⠀ Ура! Да здравствует Казахстан! Да здравствуют шахматы!» — написала Асаубаева на своей странице в Instagram.

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