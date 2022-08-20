Чемпионка мира по блицу Асаубаева: «По-настоящему умных и образованных шахматистов я встретила не так уж и много. Что уж говорить о шахматистках»

18-летняя чемпионка мира по шахматам из Казахстана Бибисара Асаубаева в сторис Инстаграм ответила на вопрос об умственных способностях шахматистов.

— Не в обиду будет сказано шахматистам, но по-настоящему умных и образованных шахматистов я встретила не так уж и много. Что уж говорить о шахматистках, — написала Асаубаева.

Отметим, что Бибисара Асаубаева является самой молодой в истории чемпионкой мира по блицу (2021), серебряным призером чемпионата мира по рапиду (2021) и чемпионкой Азии (2021).

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