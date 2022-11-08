Алматы примет чемпионат мира по быстрым шахматам

Чемпионат мира по быстрым шахматам в дисциплинах «рапид» и «блиц» состоится в Алматы.

Турнир будет проходить с 25 по 30 декабря этого года.

Генеральным спонсором турнира стала компания Freedom Finance.

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