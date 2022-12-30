Барбарена бросил вызов Рахмонову

33-летний американец Брайан Барберена готов выйти на коротком уведомлении против Шавката Рахмонову.

«Нил аут. Раньше мы должны были драться в короткие сроки. Никто не хочет драться с тобой. Черт возьми, сделай это на 180, и увидимся там», – прокомментировал Брайан новость об отмене боя Рахмонов – Нил в твиттере.

Казахстанец ответил: «Почему бы и нет, давайте сделаем это для фанатов».

Брайан свой последний бой провел 3 декабря, когда постучал после удушения от бразильца Рафаэля Дос Аньоса.

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