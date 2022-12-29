«Астана» продлила контракт с Оганесяном до конца 2023 года

«Астана» объявила о продлении контракта с защитником сборной Армении Камо Оганесяном.

Оганесян присоединился к столичному клубу в начале 2022 года и в первом же сезоне помог «Астане» завоевать чемпионские медали.

Контракт с игроком действует до конца сезона 2023 года.

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