Милошевич покидает «Астану» (А. Кожахмет)

Теги высшая лига Казахстан Астана Марко Милошевич Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что голкипер «Астаны» Марко Милошевич не останется в клубе.

При этом Александр Заруцкий продолжит выступления в составе столичной команды.

«Усиление вратарской позиции казахстанскими голкиперами маловероятно, поскольку из потенциальных претендентов на эту позицию, ничья кандидатура пока не выглядит убедительной. А речь идет об Александре Мокине и Мухамеджане Сейсене. Возможно, основным вратарем команды станет иностранец из стран ЕАЭС»

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