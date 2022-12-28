Томасов может покинуть «Астану». Хорват настаивает на повышение зарплаты (Aladop)

Хорватский легионер «Астаны» Марин Томасов в ближайшее время может сменить команду. Об этом сообщил Aladop.kz.

Руководство клуба не может договориться с хорватским легионером о продлении договора, а сам футболист, чей контракт истекает в конце декабря, настаивает на повышение заработной платы.

Кроме того, агент Томасова уже приступил к поискам новой команды.

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