Французский форвард «Астаны» Килан Лебон покинет клуб
Нападающий Килан Лебон покинет «Астану».
Форвард провел за клуб 13 матчей, в которых забил 2 гола.
Лебон выступал выступал за такие клубы, как «Амьен», «Париж», «Шамбли». Последней командой француза был болгарский «Берое», чьи цвета он защищал два сезона.
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