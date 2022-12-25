Французский форвард «Астаны» Килан Лебон покинет клуб

Нападающий Килан Лебон покинет «Астану».

Форвард провел за клуб 13 матчей, в которых забил 2 гола.

Лебон выступал выступал за такие клубы, как «Амьен», «Париж», «Шамбли». Последней командой француза был болгарский «Берое», чьи цвета он защищал два сезона.

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