Джефф Нил о бое в Рахмоновым: «Я быстрее и сильнее, чем он»

Джефф Нил, с которым предстоит 15 января подраться казахстанцу Шавкату Рахмонову поделился своими ожиданиями от поединка:

«У Шавката отличный страйкинг и кардио, он постоянно оказывает давление, пытается финишировать. Стилистически мы похожи. Но я чувствую, что я быстрее и сильнее, чем он. Думаю, это сыграет свою роль в поединке. Мы не делаем особого акцента на защиту от тейкдаунов. В целом я готовлюсь к нему так же, как к любому другому сопернику. Но я знаю, что он постарается меня перевести. Я работаю над борьбой, но я это делаю всегда. Борьба — это лучший способ повысить выносливость. Я знаю как сложится бой — это будет трехраундовая война, либо я финиширую его в первом-втором раунде. Если я выиграю убедительно, то увеличу шансы на титул. Потому что я дерусь с чуваком, с которым никто не желает драться»

Бой Нил – Рахмонов станет соглавным в рамках турнира UFC. Главным поединком вечера станет бой Имавов – Гастелум.

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