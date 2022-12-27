Казбек Сагын вошел в ТОП-10 бойцов суперлегкого веса в мире

Чемпион лиги NAIZA в суперлегком весе Казбек Сагын занимает девятое место в рейтинге лучших бойцов суперлегкого веса по версии авторитетного сайта fightmatrix.

Боец команды DAR Pro Team стал первым казахстанцем в рейтинге суперлегкого веса.

Лидером рейтинга является японец Кейто Ямакита, выступающий в лиге Pancrase.

Казбек завоевал титул, засамбитив британца Джон Шинка в ноябрьском турнире лиги NAIZA.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет

В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо