Казбек Сагын вошел в ТОП-10 бойцов суперлегкого веса в мире
Чемпион лиги NAIZA в суперлегком весе Казбек Сагын занимает девятое место в рейтинге лучших бойцов суперлегкого веса по версии авторитетного сайта fightmatrix.
Боец команды DAR Pro Team стал первым казахстанцем в рейтинге суперлегкого веса.
Лидером рейтинга является японец Кейто Ямакита, выступающий в лиге Pancrase.
Казбек завоевал титул, засамбитив британца Джон Шинка в ноябрьском турнире лиги NAIZA.
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