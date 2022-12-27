Казбек Сагын вошел в ТОП-10 бойцов суперлегкого веса в мире

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Чемпион лиги NAIZA в суперлегком весе Казбек Сагын занимает девятое место в рейтинге лучших бойцов суперлегкого веса по версии авторитетного сайта fightmatrix. 

Боец команды DAR Pro Team стал первым казахстанцем в рейтинге суперлегкого веса. 

Лидером рейтинга является японец Кейто Ямакита, выступающий в лиге Pancrase. 

Казбек завоевал титул, засамбитив британца Джон Шинка в ноябрьском турнире лиги NAIZA.

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