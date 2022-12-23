Менеджер Рахмонова о перспективе Нургожая и Кабардиева: «В случае успешной защиты поясов у обоих шансы подписаться в UFC возрастут»
Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов в интервью «NAIZADAI» оценил перспективы двух своих новых клиентов Дияра Нургожая и Магомеда Кабардиева:
«Ближайшие планы бойцов уже известны- это защита поясов. У Дияра в лиге Eagle FC, у Маги – NAIZA. От этих боев будет много зависеть. В случае побед шансы подписаться в UFC возрастут, а так у обоих спортсменов очень хорошие перспективы оказаться в лиге»
Саят ведет дела казахстанских бойцов UFC Шавката Рахмонова, Жалгаса Жумагулова, Сергея Морозова, Дамира Исмагулова, а также спортсменов из других стран.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме
«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?
Комментарии