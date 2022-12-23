Менеджер Рахмонова о перспективе Нургожая и Кабардиева: «В случае успешной защиты поясов у обоих шансы подписаться в UFC возрастут»

Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов в интервью «NAIZADAI» оценил перспективы двух своих новых клиентов Дияра Нургожая и Магомеда Кабардиева:

«Ближайшие планы бойцов уже известны- это защита поясов. У Дияра в лиге Eagle FC, у Маги – NAIZA. От этих боев будет много зависеть. В случае побед шансы подписаться в UFC возрастут, а так у обоих спортсменов очень хорошие перспективы оказаться в лиге»

Саят ведет дела казахстанских бойцов UFC Шавката Рахмонова, Жалгаса Жумагулова, Сергея Морозова, Дамира Исмагулова, а также спортсменов из других стран.

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