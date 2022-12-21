Спарринг-партнер Царукяна хочет бой с Фанилем Рафиковым

Украинский боец Даниел Донченко (5-1), который помогал готовиться Арману Царукяну к бою в UFC с Дамиром Исмагуловым, в интервью «NAIZADAI» рассказал о своих целях в казахстанской лиге NAIZA:

«Моя цель – набрать казахстанскую аудиторию, хочу показывать яркие бои, яркие нокауты, побольше крови и моей и соперника. Пояс сейчас находится у моего друга Магомеда Кабардиева, мы с ним вместе тренировались в Тайланде, поэтому я не хочу сейчас драться за пояс, да и я считаю, что титул должен оставаться дома в Казахстане. Если Магомед поднимется в 77 кг и мне выпадет подраться за титул в 70 кг с кем-нибудь из ТОПов, например Фанилем Рафиковым, было бы интересно. Он сейчас в Казахстане один из самых раскрученных бойцов, кто всегда на слуху. Было бы интересно с ним провести бой, но это не значит, что я бросаю вызов, просто он первый, кто приходит на ум, когда говоришь о легком весе в NAIZA».

Донченко в казахстанской лиге провел один бой, выиграв нокаутом Архата Мынбаева. Следующий его поединок состоится ориентировочно на турнире лиги в марте.

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