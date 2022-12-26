Сестра Шавката Рахмонова удостоилась государственной награды
Боец команды DAR Team Сора Рахмонова, которая является родной сестрой бойца UFC Шавката Рахмонова удостоилась награды «Ел қорғаны»
Министерство обороны Республики Казахстан учредила ведомственную награду – медаль «Ел қорғаны» для отличившихся военнослужащих.
Сора успела сама провести несколько боев в профи-ММА в рамках лиги NAIZA, а также является чемпионкой мира по рукопашному бою.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет
В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо
Комментарии