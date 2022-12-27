Бадаев о победе Артема Резникова: «Он стал первым, кто финишировал Кошкина в АСА»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в интервью «Разборочная с Махно» поделился впечатлениями от победы Артема Резникова в полуфинале гран-при:

«Победа Артема была ожидаема, тем более он выиграл своим коронным приемом «Север-Юг», но удивили сложности, которые были у Артема Резникова. Они заставили сомневаться, так как первый раунд 4 судьи отдали Кошкину. Я не согласен с теми, кто говорит, что борьба Артема не так опасна, он стал первым, кто сумел финишировать Кошкина в лиге АСА. Артем связался со мной за месяц до ивента, были мысли сняться, так как у него были проблемы со связками колена, потом он перезвонил, сказал, что выступит. Потом, когда он приехал на турнир – он заболел, у него была температура, он не вставал с постели, плохо себя чувствовал. Это сказалось на поединке, Резникову не хватало свежести и после первого раунда он очень устал»

В финале Резников встретится с Эдуардом Вартаняном.

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