Нурбек Карабала о бое Резников – Кошкин: «Артем сделал то, что лучше всего умеет»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала в интервью «Вестнику ММА» поделился своим мнением о победе Артема Резникова против Андрея Кошкина в полуфинале гран-при АСА:

«Кошкин хорош в ударке, я помню его еще с 2012 года с чемпионата мира в Кракове. Но я бы не сказал, что это была угроза для Резникова, Артем сделал то, что лучше всего умеет, хотя и на руках были плюхи, которые достигали цели. 3-4 удара от Резникова доходили, если бы чуть сильнее был бы удар, то Кошкина они бы потрясли»

Резников выиграл приемом «Север-Юг» во втором раунде.

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