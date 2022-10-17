Головкин упал в рейтинге лучших боксеров мира

Интернет-журнал vRINGe.com внес изменения в свои рейтинги.

Они коснулись и второго среднего веса, в котором Геннадий Головкин проиграл «Канело».

После этой неудачи Головкин опустился с третьей позиции на четвертую.

Топ-10 от vRINGe.com

1. Сауль «Канело» Альварес (Мексика)

2. Калеб Плант (США)

3. Давид Бенавидес (США)

4. Геннадий Головкин (Казахстан)

5. Джон Райдер (Великобритания)

6. Давид Моррель (Куба)

7. Лерроун Ричардс (Великобритания)

8. Карлос Гонгора (Эквадор)

9. Кристиан Мбилли (Франция)

10. Дэниэл Джейкобс (США)

Бой Головкин- «Канело» состоялся 18 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным решением судей.

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